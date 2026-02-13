Carambia, Gadano y Kirchner rechazaron el proyecto

Nacionales-, impulsado por el Gobierno nacional en una sesión que terminó de madrugada con 42 votos a favor y 30 en contra.

En una sesión maratónica desarrollada en el Senado de la Nación en Buenos Aires, la Cámara alta otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei , con 42 votos afirmativos y 30 negativos, y dejó definido el posicionamiento de los tres representantes de Santa Cruz , quienes votaron en contra del proyecto.

Los senadores santacruceños José María Carambia , Natalia Gadano y Alicia Kirchner rechazaron la iniciativa en general, marcando una postura unificada de la provincia frente a una de las reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo nacional.

El oficialismo logró la media sanción tras consolidar el respaldo de La Libertad Avanza , junto a bloques aliados como el PRO, gran parte de la UCR y espacios provinciales. La votación superó el umbral de 37 votos necesarios para aprobar el proyecto y habilitó su giro a la Cámara de Diputados.

Desde el bloque de Unión por la Patria , al que pertenece Alicia Kirchner, se concentraron buena parte de los votos negativos. En ese esquema también se inscribieron los rechazos de Carambia y Gadano, quienes se pronunciaron en contra del texto debatido en el recinto.

(Tiempo Sur)

