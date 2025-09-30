Carambia saludos a jóvenes lasherenses que viajó al nacional en Mar del Plata

Las Heras-, El Intendente Carambia a traves de sus redes sociales manifesto; «Hoy quiero desearle todos los éxitos a la delegación de jóvenes lasherenses que viajó a Mar del Plata para representar a Santa Cruz en los Juegos Evita Nacionales, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Tambien el jefe comunal continuo diciendo que; «Sé del esfuerzo, la dedicación y la pasión que cada uno de ustedes pone en su disciplina. Es un orgullo enorme que lleven el nombre de Las Heras en esta competencia tan importante para el deporte argentino».

Vamos chicos, a dejar todo en cada encuentro. ¡Estamos con ustedes!

