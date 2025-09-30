Un menor resulto con lesiones tras el ataque de otro joven

Las Hereas-, La Comisaría Segunda investiga una agresión ocurrida en la tarde del viernes 26, donde un adolescente fue atacado por el primo de su ex pareja.

El caso fue denunciado por una mujer de 33 años, quien informó que, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, su hijo de 17 años le comunicó que había sido agredido físicamente en la vía pública.

Según el relato, alrededor de las 17:30 horas, mientras transitaba a pie frente a un local comercial ubicado en la intersección de la avenida Puerto Santa Cruz y la calle Copolque, fue abordado por un conocido.

Se trató de otro menor y primo de la ex pareja del chico damnificado, una jovencita de 14 años.

Sin mediar palabra, el agresor le propinó un golpe de puño en el rostro y se retiró.

Tras el incidente, la ciudadana trasladó a su hijo al nosocomio, donde fue examinado por un médico que certificó lesiones leves, específicamente un hematoma en el pómulo.

La denunciante instó la acción penal, solicitó que se investigue el hecho y se determine la responsabilidad del otro chico en la agresión.

Se desconoce si existían conflictos previos entre los jóvenes.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 1, que ha ordenado la identificación del denunciado y la toma de declaración testimonial a los involucrados. (Nota: La opinion Austral)

