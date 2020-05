Carta abierta al Pte Fernández de la Licenciada Candela Pittacolo

Nacionales-, Miércoles, 13 de mayo de 2020. «Me dispuse a escribir estas líneas para comentarle una situación que me ha ocurrido como ciudadana y trabajadora de este país.»

«En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que no lo voté, pero el día 27 de octubre de 2019, escuche su discurso esperanzada como todas las personas que creemos y confiamos en la libertad y la democracia. Ese discurso donde Ud. Nos decía que, en su proyecto de país, estábamos

TODOS incluidos, donde nos invitaba a dejar diferencias y a pensar en un país que requería de una reconciliación colectiva entre todos los compatriotas, para terminar por fin con las grietas ideológicas que no llevan a la renovación de la patria. Y sabe algo, yo le creí, lo hice hasta el día 28 de abril de este año, cuando me dispuse a cobrar mis haberes como trabajadora de INSSJP y encontré en mi cuenta la liquidación final, en plena pandemia y haciendo uso de una licencia decretada por Ud, en un DNU, donde nos decía que podíamos permanecer en nuestras casas cuidando a nuestros hijos, mismo documento, que también citaba que no se podían efectuar despidos en ningún sector y por ninguna índole por el lapso de 60 días.

El día que nos solicitó que respetáramos el aislamiento social obligatorio, recuerdo escucharlo decirles a los empresarios que no sean miserables y que pensaran en los trabajadores, es por ello que no puedo comprender, como, me encuentro despedida de la planta permanente del estado en plena cuarentena. Quiero pensar que estas cosas suceden, sin que

Ud. se encuentre al tanto de dicha situación y esto me ha llevado a querer contarle de primera mano mi historia. Soy una profesional de 35 años con una hija de 5 años y un esposo que también se ve afectado por la situación entendible que atraviesa el país, ya que trabaja en la industria del petróleo y como es de público conocimiento no está atravesando el mejor momento.

Querido presidente, creo que los grandes cambios se producen desde los más pequeños detalles y que el todo es la suma de las pequeñas partes, pequeñas y diminutas partes, como somos cada uno de los trabajadores que nos vamos quedando fuera del sistema, porque nos quedamos desocupados en un momento donde se nos ven impedidas todas la posibilidades de buscar nuevas opciones de trabajo, ya que nos encontramos respetando el aislamiento obligatorio y la actividad económica y laboral se encuentra paralizada.

Apelo con plena confianza y sinceridad, a que Ud. cuando lea estas líneas, nos vuelva a incluir a TODOS, y solicite al Ente Nacional PAMI que se retracte de tan arbitraria e injusta decisión. Le pido que sea el generador de la nueva Argentina, que nos vuelva a hacer creer en el Estado y que, de una vez por todas, gobierne el partido que gobierne, nos sintamos permanentemente dentro del proyecto Nacional.

Me despido muy atentamente.» Lic. M. Candela Pittacolo- (Nota: la vanguardia Noticias)