Centenares de deportistas unidos por el Octubre Rosa

Las Heras-, El Concejal Mauricio Gómez, comento a través de sus redes sociales que la localidad vivió ¡Un fin de semana a pura emoción en Las Heras!

En el marco de “Octubre Rosa”, se llevó adelante el Primer Torneo de Hockey en la Ciudad Deportiva con una gran convocatoria y la participación de equipos de toda zona norte de la provincia de Santa Cruz.

Fue una jornada cargada de energía, compañerismo y pasión deportiva… donde se reconoció el esfuerzo y el compromiso de cada equipo

Gómez como parte de la organización, Felicito a todos los participantes, donde además dijo que; «Porque cuando el deporte crece, crece la comunidad».

también el Edil culmino sus palabras con «Este fue solo el comienzo… ¡que sigan los torneos, las risas y las grandes jornadas de hockey en Las Heras!».

Visited 9 times, 5 visit(s) today