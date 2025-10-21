Desocupados en vilo a la espera del trabajo.

Las Heras-, Este lunes se reunieron afuera del Honorable Concejo Deliberante para formular un listado de desocupados local.

Culminada la convocatoria y con un listado de casi 100 personas, se dirigieron hasta afueras del municipio local, donde dos representantes del grupo fueron recibidos por el Secretario de Gobierno Julian Sauco.

De la reunión, se supo lo que ya desde el municipio había adelantado incluso a fines del año pasado, «La Municipalidad NO puede contener mas empleados de los que ya tiene y que la problemática petrolera afecto las arcas del municipio».

También se sabe que desde el ejecutivo local, están esperanzados en la reactivación petrolera que incluso este lunes se realizo un importante acto en Rio Gallego ante las aperturas de sobres que define el futuro del petróleo convencional en la provincia

También se supo que este martes el Concejal Gomez atenderá a los referentes del mencionado grupo, al rededor de las 12 del mediodía.

Los desocupados solicitan la intervención del Ministro de trabajo de la provincia para que se adopten las medidas correspondientes para respetar artículos de la Ley de Empleo.

También se solicita programa de empleos. capacitación, pero sobre todas las cosas que se cumpla la ley 90/10 recientemente aprobada.

