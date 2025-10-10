Ceremonia del Premio Raúl Leuquén 2025

Las Heras-, Se realizo el Certamen Literario y Artístico, en el marco del aniversario de nuestra ciudad.

Se realizó la premiación del Primer Certamen Literario y Artístico “Premio Raúl Leuquén 2025”, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Las Heras junto al Mate Literario “Al viento se lo llevan las palabras”, coordinado por Claudia Pródomos y Nelson Gutiérrez.

Este certamen nace con el propósito de fortalecer la identidad cultural de nuestra comunidad y construir un folklore literario propio, inspirado en la estepa, flora, fauna, paisajes y personajes locales.

El certamen lleva el nombre de Raúl Leuquén, escritor, docente y creador de la bandera de Las Heras, reconocido por su compromiso con la cultura local.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a su vida y legado, incluyendo la lectura de una poesía recreada con inteligencia artificial que evocó su voz, como símbolo de agradecimiento y esperanza.

Los ganadores fueron elegidos por un jurado integrado por Elena Aspilche, Mariel Yerio, Graciela Toiño, Nelson Gutiérrez y Armando Gutiérrez, quienes destacaron la calidad y sensibilidad de las obras presentadas.

Felicitamos a quienes participaron de esta primera edición que, mediante Ordenanza 1809/25, quedará instaurada oficialmente como parte del calendario cultural lasherense.

Porque las palabras también construyen identidad, memoria y comunidad. #IntendenciaAntonioCarambia

