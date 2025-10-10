En total 2100 trabajadores recibieron telegramas para volver a represas

Santa Cruz-, Los envió la UTE que coordina Gezhouba. Fue únicamente a trabajadores santacruceños y la medida genera expectativasobre la posibilidad de que se retomen los trabajos en las obras de las hidroeléctricas.

Tal como adelantó Al Sur Noticias, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y la empresa Gezhouba iniciaron el proceso de reincorporación de trabajadores a las obras de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz.

El ministro de Trabajo, Jaime Álvarez, confirmó el envío de 2.100 telegramas a ex operarios con domicilio en la provincia de Santa Cruz, quienes formaron parte de las etapas previas de la construcción.

Reincorporación en etapas y prioridad a mano de obra santacruceña

El proceso de retorno al trabajo será por etapas y se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno de Santa Cruz y la empresa Gezhouba, que va más allá del cumplimiento de la Ley 90/10, la cual prioriza la contratación de mano de obra local en obras públicas y privadas de gran envergadura

El esquema de reincorporación definido es el siguiente:

Primera etapa: convocatoria a ex operarios que ya trabajaron en las represas, todos con domicilio real en Santa Cruz.

Segunda etapa: incorporación de trabajadores santacruceños sin experiencia previa en represas.

Tercera etapa: ingreso de trabajadores especializados santacruceños en distintas áreas técnicas.

Cuarta etapa: solo se convocará a trabajadores de otras provincias para cubrir puestos especializados en los que no haya disponibilidad local.

«Será un proceso ordenado y con prioridad absoluta para los santacruceños. El objetivo es garantizar empleo local y reactivar una obra estratégica para la provincia”, destacó el ministro Álvarez.

Cómo se verificará el domicilio de los trabajadores

Para acreditar residencia real en Santa Cruz, los trabajadores convocados deberán presentar documentación respaldatoria que confirme su domicilio efectivo en la provincia. Entre los requisitos se incluyen:

Domicilio actualizado en el DNI.

Prefijo telefónico correspondiente a Santa Cruz.

Patentamiento de vehículos o servicios a nombre del trabajador en la provincia.

El Ministerio de Trabajo junto con Gezhouba serán los encargados de verificar la documentación y validar la información antes de avanzar con cada etapa de reincorporación.

Una reactivación que genera expectativa

Las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa son uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes del país, destinadas a generar energía hidroeléctrica limpia y fortalecer la matriz energética nacional.

Luego de meses de paralización, la reactivación de la obra —anticipada por Al Sur Noticias— representa un impulso económico y laboral clave para la región.

“El acuerdo con la empresa no solo cumple con la ley de mano de obra local, sino que la amplía. Es una decisión política para que los santacruceños sean los protagonistas de la reactivación”, subrayó Álvarez.

Un paso firme hacia la reactivación total

Con el envío de los 2.100 telegramas, el Gobierno provincial avanza en una de las etapas más esperadas del año: la reapertura de los puestos de trabajo en las represas del río Santa Cruz, un proyecto que promete reactivar la economía local y consolidar el desarrollo productivo de la Patagonia. (Tiempo Sur)

