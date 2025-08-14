Cinco referentes de natación, viajaron por los Juegos Evita 2025

Las Heras-, La Escuela Municipal de Natación viajó a la localidad de Río Turbio para participar de la instancia provincial de Natación Femenino Sub 14 de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto.
Nuestra delegación, a cargo de los profesores Aranda Adán y Hoyos Gimena, está integrada por:
• Nahiara Meza
• Alma Navarro
• Bianca Motta
• Juana Abraza
• Walquiria Vera
Desde el municipio Felicitan a nuestras nadadoras y a los profes por representar a Las Heras y seguir impulsando el deporte local.
#IntendenciaAntonioCarambia
Visited 1 times, 1 visit(s) today