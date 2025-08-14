Cinco referentes de natación, viajaron por los Juegos Evita 2025

Las Heras-, La Escuela Municipal de Natación viajó a la localidad de Río Turbio para participar de la instancia provincial de Natación Femenino Sub 14 de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto.

Nuestra delegación, a cargo de los profesores Aranda Adán y Hoyos Gimena, está integrada por:

• Nahiara Meza

• Alma Navarro

• Bianca Motta

• Juana Abraza

• Walquiria Vera

Desde el municipio Felicitan a nuestras nadadoras y a los profes por representar a Las Heras y seguir impulsando el deporte local.

