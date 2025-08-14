2da Capacitación en Primeros Auxilios a la División Comisaría Segunda

Las Heras-, En una nueva jornada, el Equipo de Capacitación de Enfermería del hospital local, volvió a trabajar junto al personal de la División Comisaría Segunda de nuestra ciudad, reafirmando el compromiso con la formación continua.

En esta oportunidad, se repasaron y practicaron técnicas esenciales como:

✅ RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

✅ Uso correcto del DEA (Desfibrilador Externo Automático)

✅ Maniobra de Heimlich para casos de asfixia por obstrucción

Al igual que en anteriores ocasiones, la propuesta combinó teoría y práctica, reforzando habilidades clave para actuar ante emergencias y salvar vidas.

Desde el área hospitalaria agradecen a todo el personal policial por su participación activa y su compromiso con el cuidado de la comunidad.

#AreaDeComunicacion

Visited 1 times, 1 visit(s) today