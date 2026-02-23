Colonia de Verano Adaptada 2026

Las Heras-, La municipalidad y la secretaria de deportes Dio inicio a una propuesta pensada con inclusión, compromiso y mucho amor.
Los chicos ya fueron parte de un hermoso comienzo, sumándose a los festejos de carnavales, y disfrutando de momentos inolvidables en el natatorio municipal.
Municipio: «Queremos destacar el trabajo de todo el equipo que está detrás de la Colonia Adaptada, personas que acompañan con dedicación cada jornada, Y agradecer a las familias que este año confiaron y a quienes se sumaron por primera vez a esta experiencia tan significativa».
