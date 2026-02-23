Las Heras-, Desde el Ente Cultural Austral, la Escuela Municipal “General Las Heras”, a través de su Centro de Formación Artística (CEFOAR), informa que se encuentran en los últimos días de inscripción para formar parte de esta prestigiosa institución.

Con 29 años de trayectoria ininterrumpida, la Escuela se ha consolidado como un verdadero referente cultural en la región y en el país, destacándose por la formación integral de bailarines y por llevar el arte y la cultura argentina a distintos escenarios del mundo.

El CEFOAR se caracteriza por su compromiso con la excelencia artística, la disciplina y la formación humana de niños, jóvenes y adultos, siendo un espacio que ha proyectado talentos más allá de nuestras fronteras.

Los interesados pueden acercarse a la Escuela de Danzas (detrás del cine YPF) de lunes a viernes en los horarios de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Institución: «Los esperamos para ser parte de esta historia que sigue creciendo».

Sumate como auspiciante: 2974194088

