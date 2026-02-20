Comodoro Rivadavia: vecino rifa su vivienda

Regionales: Ante la falta de trabajo, un vecino de Comodoro Rivadavia rifa su vivienda para sostener a su familia

Tras no conseguir vender su propiedad valuada en 70 millones de pesos, Saúl Molina lanzó una rifa de 1.200 números con el objetivo de afrontar la difícil situación económica que atraviesa su familia.

La crisis económica golpea con fuerza a muchas familias del país y obliga a tomar decisiones extremas. Ese es el caso de Saúl Molina, vecino del barrio San Cayetano, de Comodoro Rivadavia quien luego de permanecer más de tres meses sin empleo resolvió sortear su propia casa como única alternativa para salir adelante.

Molina explicó que la situación comenzó cuando perdió su trabajo y, junto a su esposa y sus tres hijos, se vio obligado a buscar una salida urgente para afrontar los gastos cotidianos. En un primer momento, pusieron la vivienda en venta por un valor estimado de 70 millones de pesos, pero la falta de compradores frustró la operación.

“La economía está muy complicada y no hay dinero. Intentamos venderla, pero no apareció nadie. Por eso pensamos en hacer un sorteo”, relató en un video que circula en redes sociales.

Antes de tomar esta decisión, la familia ya había tenido que desprenderse de varios bienes personales para poder subsistir. Según contó Saúl, incluso vendieron su televisor para cubrir necesidades básicas.

La iniciativa consiste en la venta de 1.200 números, cifra que permitiría alcanzar el valor aproximado del inmueble. Cada persona que adquiere un número recibe un comprobante con sus datos, mientras la familia conserva un duplicado para el registro.

El sorteo está previsto para el próximo 19 de marzo a las 21 horas y se realizará tomando como referencia la quiniela nocturna de Chubut. Quienes deseen colaborar o participar pueden comunicarse a los teléfonos 2975-282718 o 2974-61292997.

“Es la única opción que se me ocurrió para poder salir de este momento tan difícil”, expresó Molina, quien agradeció el acompañamiento de la comunidad.

Fuente: Román Villa- La Opinión Austral

