Rio Gallegos: Plaga de moscas

Regionales-, Vecinos advirtieron que las fumigaciones tres veces a la semana no son suficientes ante la invasión de moscas.

Este miércoles, referentes de las juntas vecinales Gaucho Rivero y Juan Pablo II se reunieron con el director de Gestión Ambiental del Municipio, Ezequiel Acevedo. Si bien les informaron que se realizan tres fumigaciones a la semana en doble turno, insistieron en «el refuerzo inmediato de las tareas».

En continuidad con el reclamo que desde las juntas vecinales de los barrios Gaucho Rivero y Juan Pablo II de Río Gallegos vienen realizando respecto a la invasión de moscas, este miércoles se acercaron al vaciadero.

“Le expresamos la preocupación de todos los vecinos, ante la proliferación de moscas que se registra en distintos sectores, situación que genera molestias y afecta la calidad de vida de las familias. Nos informaron que realiza tres fumigaciones a la semana en doble turno que, para nosotros, no alcanza“, manifestaron mediante un comunicado de la Junta Vecinal Gaucho Rivero.

Si bien reconocieron la importancia de las tareas de fumigación, señalaron que “este año, creemos que no son suficientes, consideramos que las acciones preventivas debieron ejecutarse con mayor anticipación, atacando larvas y focos de reproducción en las zonas críticas”.

En este contexto, solicitaron “el refuerzo inmediato de las tareas de fumigación y que haya una implementación de un plan preventivo sostenido y el control sanitario en focos críticos”.

Además, pidieron que se realice una reunión con la comunidad para dar a conocer de qué manera se está abordando la situación.

“Resulta fundamental reforzar los controles en el basural local, identificado como uno de los principales focos de reproducción de insectos. Estamos a la espera que nos confirmen la fecha y hora para invitar a toda la comunidad a que pueda participar de la reunión informativa”, cerraron.

Fuente: La Opinión Austral

