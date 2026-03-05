Comunicado del vicegobernador ante su ausencia en la Sesión Inaugural

Santa Cruz-, El Vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, no pudo asistir a la Sesión Inaugural de la HCDSC debido a una indisposición de salud que le impidió encontrarse en condiciones adecuadas para participar del acto institucional. Cabe recordar que tiempo atrás atravesó un serio cuadro de salud, del cual se encuentra en proceso de recuperación. Si bien su evolución ha sido favorable, existen episodios circunstanciales que pueden generar este tipo de inconvenientes de manera transitoria.

Resulta importante aclarar que su ausencia no guarda relación alguna con la postura adoptada respecto del lugar institucional otorgado al kirchnerismo a través de la Vicepresidencia Segunda en la Legislatura. Se trata de un posicionamiento que ha sido históricamente sostenido, en coherencia con el mandato expresado por la ciudadanía al acompañar una fórmula de gobierno que propuso diferenciarse claramente de ese espacio político.

Asimismo, corresponde señalar que el espacio institucional hoy concedido al kirchnerismo —a través de la Vicepresidencia Segunda— no fue una práctica habitual durante los más de 30 años en que ese sector condujo la Legislatura provincial. En ese extenso período, dicho lugar no fue otorgado a la minoría, con la excepción del año 1996, cuando fue designada la entonces diputada provincial Riera.

Este antecedente permite dimensionar el carácter excepcional de la decisión actual. En este marco, debe señalarse que esta decisión institucional sí tiene implicancias en la cadena sucesoria prevista constitucionalmente para la Gobernación y la Vicegobernación de Santa Cruz, cuestión que no resulta menor si se considera el mandato expresado por el pueblo santacruceño en las urnas, al optar por una propuesta que planteó una clara diferenciación política.

En consecuencia, la inasistencia a la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz respondió exclusivamente a razones de salud y no a especulaciones políticas. Agradecemos la comprensión y el respeto ante esta situación

Visited 8 times, 8 visit(s) today