Planificación, estadísticas 2025 y proyección para este 2026

Las Heras-, Desde el hospital informaron que con el objetivo de fortalecer la organización interna y mejorar la planificación sanitaria, se llevó adelante una reunión de trabajo entre el equipo directivo del Hospital Distrital Las Heras, la Jefatura del Departamento de Enfermería y los responsables de los distintos servicios que dependen de dicha área.

Durante el encuentro se realizó un análisis de las estadísticas correspondientes al período 2025, evaluando indicadores de atención, funcionamiento de los servicios y desempeño del personal, lo que permitió contar con un diagnóstico actualizado sobre la situación del hospital.

Asimismo, se trabajó en la planificación y proyecciones laborales para el año 2026, abordando la organización de recursos humanos, la optimización de los servicios y las estrategias necesarias para continuar fortaleciendo la atención de la salud pública en nuestra comunidad.

Desde la Dirección del Hospital se destacó la importancia de estos espacios de trabajo y planificación conjunta, que permiten ordenar, proyectar y mejorar la respuesta del sistema de salud, garantizando una atención cada vez más eficiente para todos los vecinos de Las Heras.

Seguimos trabajando de manera articulada para fortalecer cada área del hospital y continuar brindando un servicio comprometido con la salud de nuestra comunidad.

Area De Comunicacion

