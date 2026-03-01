Con el mensaje y anuncios de Vidal, quedó inaugurado el 53° Período Legislativo

Santa Cruz-, La Sesión Inaugural fue presidida por el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de 21 diputados, con un discurso enfocado en la producción, la salud y la educación como principales ejes de gestión.

Presidida por el vicepresidente primero Javier Jara, con la presencia de 21 legisladores y la presencia del gobernador Claudio Vidal, este domingo se realizó la Sesión Inaugural de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte N° 1 de la ciudad de Río Gallegos, donde asistieron autoridades, ministros, jefes comunales, representantes de la justicia, integrantes del credo religioso y de las fuerzas armadas y de seguridad, referentes del sector privado, público en general y medios de comunicación, entre otros actores presentes.

Durante la ceremonia los asistentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y luego pudieron disfrutar de un video del Pericón Nacional. Asimismo, hubo un número de ballet de tango interpretado por integrantes de la Escuela Provincial de Danzas, que engalanó el inicio de la ceremonia.

Una vez iniciada la Sesión Inaugural, el gobernador Claudio Vidal dirigió su mensaje al pueblo santacruceño, destacando los principales lineamientos y ejes de gestión para este año desde el Gobierno Provincial, los avances en materia de producción, la importancia de atraer inversiones y generar empleo genuino, la educación como motor de la sociedad, y la inversión en recuperación y mantenimiento edilicio en escuelas, entre otros temas relevantes.

Asimismo, cuestionó los aumentos obscenos por parte de un grupo de vocales del Tribunal Superior de Justicia, aclaró que la Caja de Previsión Social no se transferirá a Nación, destacó la adquisición de medicamentos por una suma millonaria para la provisión de hospitales públicos y el reordenamiento de la Caja de Servicios Sociales para garantizar la prestación a los afiliados, y la construcción de viviendas, dejando formalmente inaugurado el 53° Período Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.

Visited 24 times, 1 visit(s) today