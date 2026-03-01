Indignantes hechos vandálicos en la Escuela Especial 7

Las Heras-, La Escuela Especial N.º 7 de nuestra ciudad emitió a través de sus redes sociales el siguiente comunicado:

Queremos contarles que en el día de ayer, en el horario de ingreso, nos encontramos con que la institución no contaba con suministro eléctrico. Tras dar aviso, personal de Servicio Público constató que habían sustraído aproximadamente 6 metros de cable del establecimiento.

Gracias al trabajo conjunto entre Servicio Público y la Municipalidad, se lograron restablecer las conexiones correspondientes, recuperando el servicio de energía eléctrica en la escuela.

Lamentablemente, en el día de hoy volvimos a sufrir el robo de cableado.

Apelamos al cuidado y respeto por los espacios que son de toda la comunidad.

En comunicación telefónica con este medio nos informaban que la semana pasada habían sufrido roturas de vidrios y de cámaras de seguridad por parte de autor o autores ignorados al echo aún.

Se supo que los directivos del establecimiento radicaron las denuncias correspondientes.

