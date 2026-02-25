Conmoción en la Patagonia muerte tras contraer hantavirus

Regionales-, Un integrante de la Policía Federal Argentina, que cumplía funciones en la delegación de San Carlos de Bariloche, falleció durante la madrugada de este martes luego de una breve, pero desfavorable internación.

La comunidad de San Carlos de Bariloche y los integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) recibieron con consternación la noticia del fallecimiento de un efectivo que prestaba servicios en la delegación local. El hombre, cuya identidad se mantuvo bajo reserva en las primeras horas por respeto a su familia, murió en un centro asistencial de la ciudad rionegrina tras combatir durante 48 horas un cuadro agudo de hantavirus.

El agente inició su proceso de internación el último fin de semana, cuando acudió a la guardia médica con síntomas que, en primera instancia, se asemejaban a un cuadro gripal severo. Sin embargo, dada la zona de residencia y el tipo de actividad que realizaba, los profesionales de la salud activaron de inmediato el protocolo para enfermedades zoonóticas.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a la atención recibida en la unidad de cuidados críticos, la evolución del paciente resultó esquiva y el desenlace fatal se produjo en las primeras horas de este martes.

El impacto en la Policía Federal

La noticia trascendió desde el ámbito interno de la fuerza de seguridad federal, que depende directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sus compañeros de la delegación Bariloche expresaron un profundo pesar por la pérdida de un efectivo que se encontraba plenamente activo en sus funciones territoriales.

Desde la institución destacaron que el oficial se desempeñaba con compromiso en una zona donde las tareas operativas a menudo implican desplazamientos por áreas rurales o periféricas, entornos donde el riesgo de exposición a factores ambientales es mayor. El deceso volvió a encender la preocupación en la región cordillerana, un área donde el virus tiene antecedentes estacionales y brotes que marcaron la historia sanitaria de la Patagonia.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus representa una zoonosis causada por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae. En la región patagónica, el principal reservorio natural es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). La transmisión al ser humano no ocurre de manera directa a través de una picadura, sino principalmente por la inhalación de partículas virales que se encuentran suspendidas en el aire.

Estas partículas provienen de las secreciones del roedor, tales como la orina, la saliva o los excrementos. Cuando estos fluidos se secan en ambientes cerrados —como galpones, cabañas que permanecieron sin ventilar o depósitos—, el virus puede quedar suspendido en el polvo. Al ingresar una persona y remover ese aire, respira las micropartículas infectadas, iniciando así el ciclo de la enfermedad en el organismo. También existen registros de transmisión por contacto directo con el animal o, en cepas específicas como la «Andes», a través del contacto estrecho entre personas en la fase inicial de la enfermedad.

Síntomas y evolución del cuadro clínico

El gran desafío del hantavirus radica en que su sintomatología inicial es inespecífica. El cuadro suele comenzar con fiebre alta (superior a los 38°C), dolores musculares intensos (mialgias), cefalea, náuseas, vómitos y un malestar general que el paciente puede confundir con una gripe común o, en tiempos recientes, con COVID-19.

Sin embargo, la fase crítica sobreviene pocos días después. En esta etapa, el virus ataca el sistema respiratorio y cardiovascular, provocando lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Esto se traduce en una insuficiencia respiratoria aguda, donde los pulmones se llenan de líquido y el corazón comienza a fallar. En este punto, la detección precoz y el soporte médico en una unidad de terapia intensiva resultan determinantes, dado que no existe un tratamiento antiviral específico, sino que se asiste al paciente para sostener sus funciones vitales mientras el cuerpo combate la infección.

Medidas de prevención vigentes

A raíz de este lamentable suceso, las autoridades sanitarias de Río Negro y del municipio de Bariloche reforzaron las recomendaciones para la población local y los turistas que visitan la zona de lagos y bosques. Entre las medidas fundamentales se encuentran:

Ventilar espacios cerrados: Antes de entrar a lugares que estuvieron cerrados por mucho tiempo (galpones o viviendas de veraneo), es necesario abrir puertas y ventanas y retirarse del lugar por al menos 30 minutos.

Limpieza húmeda: Nunca barrer en seco zonas donde pudo haber presencia de roedores. Se debe rociar el suelo con una solución de agua y lavandina al 10% para evitar que el polvo se levante.

Acampe seguro: Utilizar carpas con piso y cierres herméticos, y evitar dormir directamente sobre el suelo en zonas boscosas.

Control de basura: Mantener los residuos en tachos con tapa y alejados de la vivienda para no atraer roedores.

Ante la aparición de cualquier síntoma compatible, especialmente si la persona realizó tareas de limpieza en áreas rurales o caminatas por senderos de montaña, la recomendación es consultar de manera inmediata al centro de salud más cercano.

