Comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Santa Cruz

Nacionales-, Con decenas de testigos, pruebas con secreto militar y un testigo alemán, comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz iniciará el debate el 3 de marzo de 2026 con más de un centenar de testigos y prueba documental sensible. La causa por el hundimiento del ARA San Juan incluye material fílmico encriptado, documentación con secreto militar y la citación de un experto de la empresa alemana Thyssen-Krupp. El juicio no tendrá como testigos ni al ex presidente Mauricio Macri, ni su jefe de gabinete Marcos Peña y tampoco a Oscar Aguad, ministro de Defensa.

El juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzará el 3 de marzo de 2026 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos. El proceso juzgará a cuatro exjefes de la Armada por presuntas responsabilidades en la tragedia que provocó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

La audiencia preparatoria se realizó el 4 de diciembre de 2025 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, bajo el expediente caratulado “López Mazzeo, Luis Enrique y otros s/abuso de autoridad”. Fue luego de que la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible un recurso extraordinario que solicitó trasladar el juicio a Mar del Plata. La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, confirmó que el proceso se desarrollará en Santa Cruz.

En Comodoro Rivadavia, el tribunal integrado por los jueces Luis Alberto Giménez, Mario Reynaldi —quien preside el debate— y Enrique Baronetto, delimitaron las pruebas, el listado definitivo de testigos y las condiciones de producción de la prueba técnica, junto con todas las partes que llevarán a cabo el histórico juicio.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó un cronograma que se extenderá hasta el 8 de julio de 2026, con audiencias de lunes a jueves, semana por medio.

Los acusados

En el banquillo de los acusados se sentarán Luis Enrique López Mazzeo, contraalmirante y excomandante de Adiestramiento y Alistamiento; Hugo Miguel Correa, capitán de fragata; Héctor Alonso, capitán de navío; y Claudio Villamide, capitán de navío y exjefe de la Fuerza de Submarinos.

El Ministerio Público Fiscal actuará a través de un equipo de fiscales encabezados por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Gastón Franco Pruzan, quien estará acompañado por María Andrea Garmendia Orueta, fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Lucas Colla, fiscal federal interino a cargo de las sedes centralizadas de Caleta Olivia; y Julio Zárate, fiscal general interino a cargo de la unidad fiscal de Río Gallegos.

El equipo de fiscales integrado por Gastón Franco Pruzan, junto a María Andrea Garmendia Orueta, Lucas Colla y Julio Zárate. A la izquierda la abogada querellante por 34 familias de víctimas, Valeria Carreras.

Durante la audiencia preliminar, las partes acordaron incorporar material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity. Las grabaciones se encuentran resguardadas en discos rígidos con clave alfanumérica de desencriptación. El tribunal ordenó preservar los originales y trabajar con copias de seguridad para su análisis técnico.

Además, el Tribunal recibió documentación confidencial remitida por la Armada Argentina, enviada por el contraalmirante Gustavo Fabián Lio Pombo. El material, que reviste carácter de secreto militar, incluye planos e imágenes del ARA San Juan con cortes longitudinales y transversales que permiten observar cubiertas, sistemas y equipos del submarino. La información data de 2017.

Las partes tuvieron como fecha límite para aportar documentación adicional el 15 de febrero. Para la semana próxima que inicia el juicio se digitalizaron actuaciones disciplinarias y plenarios del Consejo de Guerra, y se solicitaron nuevas copias de documentos en un formato que habilitado para garantizar su legibilidad.

Un técnico alemán, clave

El tribunal aceptó la autenticidad del informe elaborado por la empresa Thyssen-Krupp. A pedido de la defensa, citaron a declarar a la persona más idónea de la firma alemana para responder preguntas exclusivamente sobre el informe ya confeccionado y no para que aporte nuevas elementos como prueba.

Durante la audiencia acordaron solicitarle a la Corte Suprema que colabore en la designación de un perito intérprete. Las preguntas deberán limitarse al contenido del informe existente y no podrán derivar en un nuevo peritaje. También declararán como testigos los contralmirantes David Burden, entonces Director General de Material de la Armada Argentina, y el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Marcelo Flamini, quienes viajaron a presenciar la elaboración del informe técnico.

Más de 20 testigos

El juicio contará con decenas de testigos presenciales y otros cuyos testimonios se incorporarán por lectura. Viajarán a Río Gallegos para declarar el cabo Pablo Matías Brigapelo, quien se desempeñó como sonarista de una de las corbetas durante la búsqueda; el suboficial Miguel Ángel Barrionuevo, también sonarista; Iván Ricardo León Jiménez y Susana Pavón; el contraalmirante César Recalde; el almirante Carlos Alberto Paz; Daniel Alberto Enrique Martín; José Anatolio Ojeda; y Jorge Marcelo Fourier.

También fueron citados Luciano Nicolás Farías Pérez; el capitán de Fragata Horacio Vicaín; el capitán de navío Michelis Roldán y su hermano Santiago Michelis Roldán; el capitán de navío Carlos Zavalla; el capitán de Fragata Isla; el capitán de navío Picardo; el capitán de navío Ricardo Mansur; el capitán de navío Sergio Donadio; el capitán de navío Gonzalo; el capitán de navío Edgardo Montes; el capitán de Fragata Juan Pablo Parant; el capitán de navío Eduardo Baldi.

