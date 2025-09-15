Constanza «Anoche fue una jornada muy especial para mí y para nuestro espacio»

Las Heras-, La concejal y candidata a Diputada nacional, manifesto que: «Anoche fue una jornada muy especial para mí y para nuestro espacio».

Ademas manifesto que; «Presentamos oficialmente nuestra lista y celebramos la inauguración del Ateneo de Moveré, un lugar que nace para seguir construyendo sueños, proyectos y comunidad».

«Me siento profundamente orgullosa de ser movereana, nativa y de llevar con fuerza la representación femenina dentro de este gran partido. Gracias a cada persona que trabajó y puso su granito de arena para que este evento sea posible» agradecio la concejal.

A nuestros dirigentes, militantes, amigos y familiares. Porque los logros se alcanzan en equipo, con compromiso y con corazón.

Visited 64 times, 4 visit(s) today