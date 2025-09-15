Carambia y candidatos en la inauguración del nuevo ateneo de MOVERÉ

Las Heras-, Carambia anuncio que el pasado sabado se inauguro el nuevo ateneo de MOVERÉ, un espacio que soñado que vienen construyendo juntos desde el 2011.

En la inauguración estuvieron presentes militantes, vecinos y familias que están desde el primer día, apoyando y creyendo en este proyecto.

Además de inaugurar este espacio, Carambia presento oficialmente la lista, junto al candidato a diputado nacional Daniel Álvarez, y la concejal Constanza Pacheco Vera y Gisella Martínez.

Carambia agradeció a todos por su apoyo, e invito a seguir construyendo juntos.

