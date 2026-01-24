Continua la investigación por el cadáver encontrado descuartizado

Santa Cruz-, Ocurrió en Caleta Olivia, Santa Cruz. La policía fue hallando partes del cuerpo a medida que avanzaba el rastrillaje. Investigan si se trata de un vecino desaparecido hace más de un mes.

Un hombre, mientras corría por una zona descampada en Caleta Olivia, vio una mano en avanzado estado de descomposición. Tras dar el aviso al 911, los efectivos encontraron otras partes del cuerpo.

Todo sucedió el miércoles a las 10 de la mañana cuando el vecino salió a hacer actividad física y se cruzó con el macabro hallazgo. Después del aviso a las autoridades, la policía local inició un operativo de preservación de la zona antes del mediodía. Los efectivos cercaron el perímetro para que los peritos de criminalística pudieran recolectar evidencias y rastros en el sector donde se encontraba el primer resto biológico.

Los peritos trabajando en la zona del hallazgo.

La investigación continuó con rastrillajes intensivos en los alrededores durante la jornada. En las primeras horas de la tarde, los efectivos policiales localizaron otras partes del cuerpo: dos pies y una cabeza, que presentaban el mismo estado de descomposición que la mano hallada inicialmente.

Hasta el momento, las pericias forenses no pudieron confirmar si los restos pertenecen a un hombre o a una mujer. Los especialistas que trabajaron en el lugar del hallazgo presumen de manera preliminar que se trata de una persona adulta.

Autopsia

La Justicia de Santa Cruz aguarda los resultados de los estudios médicos para establecer la data de la muerte. Estos exámenes serán fundamentales para determinar la identidad de la víctima a través de cotejos genéticos y otros procedimientos científicos.

En el lugar donde se desplegó el operativo se hicieron presentes familiares de Mario García. Se trata de un vecino de Caleta Olivia, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre, cuando fue visto por última vez.

A pesar de la presencia de los familiares de García en el sitio del hallazgo, las fuentes policiales no confirmaron oficialmente un vínculo entre los restos encontrados y la desaparición del hombre.

La policía santacruceña continúa con las tareas de relevamiento de pruebas en el terreno descampado donde se produjo el descubrimiento.

(Nota: Cronica)

