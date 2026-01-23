300 policías sancionados por sus aptitudes física

Santa Cruz-, SANCIONARON CON 20 DIAS DE ARRESTO A 300 EFECTIVOS POLICIALES, POR APTITUDES FISICAS.

En comunicaciones telefónicas con distintas autoridades policiales de la policía de la provincia de Santa Cruz esté medio pudo saber que 300 efectivos policiales de la provincia fueron alcanzado con una medida disciplinaria de 20 días de arresto, por desoír prescripciones medicas, de los propios facultativos que posee la policía provincial.

El año pasado 2025, en toda la provincia de Santa Cruz se realizaron tres instancias de APTITUD FISICA, para evaluar como se encontraban los efectivos policiales en materia de salud, donde muchos efectivos policiales, fueron prescriptos y derivados a distintos especialistas, según cuadro clínico iban presentando, consiguiéndoles turnos en los especialistas para su correcta atención y tratamiento.

Un gran numero casi en un 70 % de estos efectivos policiales, ignoro y desoyó las prescripciones medicas realizadas, y como es deber del empleador en este caso el estado de tener a sus empleados en condiciones aptas físicas para poder desarrollar bien su labor, y ante esta conducta de los efectivos policiales se procedió a sancionarlos con 20 días de arresto, que no afecta a los ascensos para el 2026 pero si para el 2027 a todos aquellos que sigan manteniendo la misma postura de no asistir a los especialistas que fueron derivados y se sigan negando a hacerse atender y tratar sus patologías.

Esto es como cuando trabajas en la parte privada y el patrón te manda a la nutricionista, o cardiólogo, u otro profesional especialista para que te hagas tratar de tu patología y puedas seguir trabajando sin ningún tipo de problemas, pero si se te detecta una patología te derivan a un especialista y no asistís , tenés dos problemas una persona enferma trabajando con riesgo constante e inminente de que su patología se agrave y termine peor, entonces nosotros como institución policial debemos asegurarnos de tener a todos nuestros efectivos policiales en optimas aptitudes físicas de salud, y los que sufran patologías que sean tratados y puedan estar trabajando normalmente sin correr ningún riesgo inminente.

Esto nos decía un alto jefe policial.

