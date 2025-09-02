Controlan rapidamente un incendio en el barrio Don Bosco

Las Heras-, El personal de la División Cuartel 11°, intervino en un principio de Incendio.

El mismo ocurrio al rededor de las 20:50 hs en un domicilio del Barrio Don Bosco casa 84.

Los bomberos recibieron un llamado telefonico de una vecina quien informaba que se estaba produciendo un incendio en su cocina. Arribado al lugar se constato lo informado tratándose de un principio de incendio en la cocina de la vivienda, el cual fue controlado por sus moradores.

Bomberos precedieron a cerrar la llave de gas de la cocina y se controlo que no hubiera perdias de gas.

Finalizada la labor se regreso a la Dependencia sin registrar novedad.

