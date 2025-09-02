Bomberos intervinieron en el incendio de un vehículo

Las Heras-, Según el parte policial se incendio en plena calle un automóvil-

Este lunes 01 de septiembre al rededor de las 17 hs, personal de bomberos recibieron un llamado telefónico sobre un incendio que se estaba produciendo en la calle Irigoyen y esquina Sarmiento.

Los bomberos intervinieron con el Autobomba De Bomberos Voluntarios para sofocar el fuego un vehículo frente al Centro de Zoonosis.

En cuanto al foco ígneo, el mismo tubo lugar en la cavidad del motor, el cual solo afectó el sector del mismo.

Según las pericias de los bomberos, la causa del incendio fue accidental (derrame de combustible liquido sobre motor a temperatura).

No se registraron personas heridas.

