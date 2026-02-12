Convocatoria abierta para stands gastronómicos

Sociedad-, En el marco de la 8° Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, convoca a stands y carros gastronómicos que quieran ser parte de esta edición.

Es la oportunidad de participar en la fiesta más importante de la Patagonia Súmate con tus carros y/o stands gastronómicos!

TENES TIEMPO HASTA EL 06 de MARZO INCLUSIVE.

Acércate de forma presencial a los puntos de atención para recibir asesoramiento.

#FiestaNacionalDeLaEstepaPatagonica

#IntendenciaAntonioCarambia

