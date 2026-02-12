Operativos preventivos y controles en zona norte

Policiales-, En el día de ayer, y en el marco de las directivas emanadas por la Dirección General Regional Norte, personal policial de las distintas dependencias llevó adelante una serie de operativos preventivos y controles vehiculares en diversos puntos estratégicos de la jurisdicción, con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir delitos y garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Los dispositivos se desarrollaron en los siguientes sectores:

Ruta Nacional N° 281 – Tellier

Destacamento Tellier

Subcomisaría Koluel Kayke – Ruta Provincial N° 43

Control en Koluel Kayke

Control en yacimientos – Koluel Kayke

Ruta Provincial N° 12 – Acceso a Pico Truncado

Ruta Provincial N° 43 – Ingreso a la localidad de Las Heras (operativo conjunto con Tránsito Municipal)

Actividades preventivas en Caleta Olivia por Comando de Patrullas

Parada preventiva realizada por personal de la UPPL, con descenso del personal en zona bancaria (Av. Independencia)

Asimismo, se dio continuidad a los controles vehiculares y tareas preventivas en distintos horarios, reforzando la seguridad en rutas provinciales y sectores urbanos de mayor circulación.

Policía de Santa Cruz: «Estos operativos forman parte del trabajo sostenido que se viene desarrollando para fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a la comunidad».

