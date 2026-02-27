Convocatoria exitosa para la capacitación maquinaria pesada

Provincia-, El evento marca el inicio del calendario formativo 2026 en manejo y mantenimiento de maquinaria pesada en Las Heras

La capacitación se dividirá en dos módulos complementarios:

Módulo Teórico: Normativas de seguridad vigentes, nuevas tecnologías en sistemas hidráulicos y protocolos de mantenimiento preventivo para unidades de gran porte.

Módulo Práctico: Trabajo en terreno con aplicación real de técnicas de operación, bajo la supervisión de instructores especializados.

Este gran trabajo articulado es posible gracias al acompañamiento del Gobierno Provincial de Claudio Vidal, la Municipalidad de Las Heras junto al intendente Antonio Carambia, el diputado Javier Jara, Vialidad Provincial y Distrigas S.A.

Los seleccionados serán informados por correo electrónico. Quienes no ingresen en esta instancia, pasarán automáticamente a la base prioritaria para la próxima edición.



