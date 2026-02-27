El Calafate: Movilización en contra la modificación de la Ley de Glaciares

Nacional: Vecinos, organizaciones ambientales y trabajadores del sector turístico y cultural se movilizaron en El Calafate contra la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei.

La marcha recorrió la Avenida del Libertador con una consigna clara: «Los glaciares no se tocan». La protesta se dio en simultáneo con el debate en el Senado de la Nación

Una masiva movilización se llevó adelante durante la tarde del jueves en el centro de El Calafate, donde la comunidad expresó su rechazo a la propuesta de modificación de la Ley de Glaciares. Fue al mismo tiempo que se realizaron actividades en otros puntos de la provincia y el país



La convocatoria reunió a vecinos autoconvocados, organizaciones ambientales, trabajadores del sector turístico (muchos de ellos guías) y de la cultura (Frente Cultural Calafate), quienes avanzaron por la Avenida del Libertador, principal arteria de la localidad, con carteles y banderas en defensa del patrimonio natural.

Así como ocurrió durante la Fiesta del Lago, el reclamo volvió a hacerse oír con fuerza.

«Los glaciares no se tocan»

El clima fue de marcada preocupación. Para los manifestantes, flexibilizar la normativa vigente implicaría un retroceso en materia de protección ambiental y pondría en riesgo áreas estratégicas de la cordillera.

«Los glaciares no se tocan» y «el agua vale más que el oro» fueron consignas que se repitieron a lo largo de la marcha. Muchos señalaron que la reforma podría afectar reservas de agua dulce, ecosistemas frágiles y la principal actividad económica de la región: el turismo vinculado al Glaciar Perito Moreno.

Mientras la comunidad se manifestaba en las calles, en el Senado de la Nación avanzaba el debate que podría definir el futuro de la ley y la protección glaciariar.

