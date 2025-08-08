Convocatoria – XXIV Feria Anual del Libro

Las Heras-, Se viene una nueva edición de la Feria Anual del Libro, y vos podés ser protagonista.

5, 6 y 7 de septiembre

Si sos escritor/a, expositor/a o disertante, esta es tu oportunidad de sumarte a un evento que ya es parte de la cultural de nuestra localidad.

Tenés tiempo para postularte hasta el 28 de agosto.

Enviá tu propuesta a: domingofaustinosbm@gmail.com

O comunicate al WhatsApp: https://walink.co/479164

Una feria del libro anual sirve como un punto de encuentro para autores, editores y lectores, promoviendo la lectura, el conocimiento y la industria editorial. Además, facilita la venta de libros, genera ingresos para la industria y ofrece un espacio para la formación de lectores y la difusión cultural

