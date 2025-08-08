Las Heras-, El Municipio felicita a la Subsecretaría de Comercio, Bromatología e Inspección Ambiental dependiente de la Secretaria de Gobierno por la organización y el desarrollo de la jornada informativa y participativa “Municipio Abierto”, destinada a comerciantes y emprendedores.

Fortalecer la participación ciudadana, la transparencia institucional y la escucha activa, permitió brindar información clara sobre las funciones, y normativas.

Los temas abordados incluyeron:

Inspecciones bromatológicas, comerciales y ambientales

Obtención y renovación de libretas sanitarias

Contaminación ambiental y cuidado del patrimonio público

Cinta de girasol y hora silenciosa para una convivencia accesible

Control de transportes

Requisitos para habilitaciones

Normativa del Código Alimentario Argentino

Municipio: Felicitamos a cada comerciante y emprendedor que participó. ¡Seguimos construyendo juntos una ciudad más informada, accesible y participativa!

#IntendenciaAntonioCarambia

