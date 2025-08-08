Las Heras-, El Municipio felicita a la Subsecretaría de Comercio, Bromatología e Inspección Ambiental dependiente de la Secretaria de Gobierno por la organización y el desarrollo de la jornada informativa y participativa “Municipio Abierto”, destinada a comerciantes y emprendedores.
Fortalecer la participación ciudadana, la transparencia institucional y la escucha activa, permitió brindar información clara sobre las funciones, y normativas.
Los temas abordados incluyeron:
Inspecciones bromatológicas, comerciales y ambientales
Obtención y renovación de libretas sanitarias
Contaminación ambiental y cuidado del patrimonio público
Cinta de girasol y hora silenciosa para una convivencia accesible
Control de transportes
Requisitos para habilitaciones
Normativa del Código Alimentario Argentino
Municipio: Felicitamos a cada comerciante y emprendedor que participó. ¡Seguimos construyendo juntos una ciudad más informada, accesible y participativa!
