COVID19. Gobierno Santacruceño denuncia a Movistar

Provinciales-, La medida que decidió el Gobierno Provincial se debe al incumplimiento con la normativa vigente en Santa Cruz por parte de la empresa de telefonía, cuyos técnicos llegaron a esta capital provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para efectuar trabajos en Gendarmería Nacional, y que resultaron ser los cuatro nuevos casos positivos..

Ante la irresponsabilidad por parte de la empresa Movistar, cuyos cuatro técnicos llegaron a esta ciudad capital de la Ciudad de Buenos Aires, con permiso de circulación nacional por tratarse de una actividad exceptuada, y que resultaron casos positivos, el Gobierno de Santa Cruz denunciará a la operadora de telefonía y analiza, además, la aplicación de posibles multas por incumplir con la normativa vigente poniendo en riesgo la salud de los santacruceños, según precisaron a TiempoSur fuentes allegadas al Estado Provincial.

Cabe señalar que, en Santa Cruz, la normativa establece que cualquier persona que llegue a la provincia, deberá cumplir con los 14 días de cuarentena.

Salud confirmó los casos positivos

Ayer, tras conocerse que cuatro de los seis casos sospechosos a COVID-19 resultaron positivos, la doctora Ana Cabrera en un nuevo reporte de la cartera sanitaria confirmo que los mismos son personas de 24, 26, 48 y 51 años provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, quienes estaban estables clínicamente internados en el Hospital de Río Gallegos, con todas las medidas para la atención de estos casos.

“Estas personas llegaron en vehículo particular, es decir, que no corresponden a los transportes ni aéreos no terrestres que arribaron a la provincia”, resaltó Cabrera.

Por este motivo, se reiteró la importancia de respetar con las medidas indicadas por las autoridades provinciales ya que estas personas actuaron de manera irresponsable, incumpliendo la cuarentena y poniendo en riesgo a otras personas.

Cabrera informó que estas personas estaban conviviendo y concurrieron con frecuencia al supermercado La Anónima de calle Corrientes y Autovía por lo cual se resolvió cerrar estas instalaciones: “Se tomarán todas las medidas de control, de desinfección y medidas de control y bloqueo de foco”.

La epidemióloga del Ministerio de Salud agregó que dispusieron que “las personas que estuvieron trabajando en este supermercado cumplan cuarentena, se aíslen y sean controlados en sus síntomas para detectar síntomas respiratorios y ser estudiados”.

Asimismo, se solicitó a la comunidad que las personas que hayan concurrido a este supermercado entre el 26 de junio y 3 de julio a este supermercado y tengan síntomas respiratorios llamen al 107 para poder ser estudiados.

Finalmente, reiteró que se están tomando todas las medidas de aislamiento, bloqueo de foco, realizando el rastreo y aislamiento de todos los contactos estrechos de estos casos positivos. “Ya se establecieron los contactos desde el momento que son casos sospechosos y ahora, al confirmar los casos, continuamos con esta tarea”.

Por último, Cabrera insistió en la importancia de respetar las medidas preventivas de distanciamiento, uso de tapabocas e higiene respiratoria. Como también de cumplir con todo lo indicado por las autoridades.

Desinfectaron sucursal de la Anónima y su personal está en aislamiento

Luego de la confirmación por parte de las autoridades de Santa Cruz de los cuatro casos positivos, y tras conocerse que además habían concurrido en los últimos días a la sucursal de La Anónima ubicada en Corrientes y Autovía, al ser un sector de concurrencia común, ayer la gerencia del Supermercado decidió cerrar la misma y realizar una profunda tarea de desinfección. (Fuente: Tiempo Sur) – Nota(Santa cruz al momento)