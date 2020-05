Crisis petrolera. “Hay una orden de no pagar el 100% de los salarios”

Provinciales-, Así lo afirmó el Gerente de la empresa Tusa, Pascual Ávila, a los delegados y colaboradores del Sindicato del Petróleo y Gas de Santa Cruz. La imposición vendría del vicegobernador Eugenio Quiroga, quien habría sido quien habló con el gerente Pascual e hizo que no se pagaran los salarios.

De esta forma, trabajadores de la empresa Tusa sólo han cobrado un porcentaje de su salario, aunque todos han prestado servicio sin ser interrumpido durante las restricciones decretadas por el gobierno nacional.

Pudimos recabar datos que otras empresas habrían sufrido esta imposición y tomaron el mismo camino de no pagar a los trabajadores. AESA y muchas otras compañías no han pagado o lo han hecho en forma parcial. No sólo afectando a los petroleros, obreros de la construcción y otros convenios han sido víctimas de estas decisiones.

El diputado por municipio de Las Heras, Hernán Elorrieta, fue contactado por un grupo de trabajadores en busca de gestiones para poder encontrar respuesta y solucionar la falta de pago. “Hemos tenido algunos contactos con los delegados y estamos al tanto del problema, nos solidarizamos con todos los sectores y nos ponemos a la cabeza de las gestiones” y agregó “estamos en permanente contacto con funcionarios provinciales y buscando las respuestas para nuestros compañeros”. (Prensa: Sindicato de Petroleros)