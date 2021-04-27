Defensa del Consumidor esta realizando control y notificaciones comerciales
Las Heras-, A través de la página de Defensa al consumidor, informa que e𝐥 𝐉𝐔𝐙𝐆𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐒𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐈𝐃𝐎𝐑, 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐑𝐈𝐙𝐀𝐑 𝐃𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋 𝐋𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈𝐀𝐋. –
𝐇𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚, 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭o 𝐥𝐨 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:
- 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐓𝐎𝐒 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐃𝐎𝐒 𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐕𝐄𝐍𝐂𝐈𝐃𝐎𝐒. -.
- 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐍𝐆𝐀Ñ𝐎𝐒𝐀. –
- 𝐅𝐀𝐋𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐎𝐒. –
- 𝐅𝐀𝐋𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈Ó𝐍.-
𝙎𝙞 𝙊𝘽𝙎𝙀𝙍𝙑𝘼 𝙖𝙡𝙜𝙪𝙣𝙖 𝙞𝙧𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙜ú𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞𝙤, 𝘿𝙀𝙉U𝙉𝘾𝙄𝙀𝙇𝙊!:
𝙋𝙤𝙧 𝙙𝙪𝙙𝙖𝙨, 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙨 𝙮/𝙤 𝙙𝙚𝙣𝙪𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙖𝙡 𝙢𝙖𝙞𝙡 𝙙𝙚 𝘿𝙚𝙛𝙚𝙣𝙨𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙢𝙞𝙙𝙤𝙧:
𝙙𝙚𝙛𝙚𝙣𝙨𝙖𝙙𝙚𝙡𝙘𝙤𝙣𝙨𝙪𝙢𝙞𝙙𝙤𝙧𝙡𝙝@𝙝𝙤𝙩𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢
𝙬𝙝𝙖𝙩𝙨𝙖𝙥𝙥: (2975159790)
D𝙞𝙧𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣: 𝘾𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙂𝙤𝙗𝙚𝙧𝙣𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙂𝙧𝙚𝙜𝙤𝙧𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙦. 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙋𝙞𝙚𝙙𝙧𝙖 𝘽𝙪𝙚𝙣𝙖.-
Municipalidad de Las Heras, Santa Cruz.
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