Desarticulan banda delictiva vinculada a millonario asalto

Santa Cruz-, Un importante operativo interprovincial permitió desbaratar una banda criminal responsable de un violento y millonario robo ocurrido meses atrás en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. El golpe delictivo fue perpetrado por al menos siete personas armadas que irrumpieron en una vivienda, reduciendo a sus ocupantes.

La investigación, liderada por la Policía de Santa Cruz con colaboración de fuerzas de seguridad de Santa Fe, culminó con múltiples allanamientos y detenciones en Perito Moreno, Puerto San Julián y en las localidades santafesinas de Santo Tomé y Sauce Viejo. Allí fueron capturados dos de los presuntos líderes de la banda, en cuyo poder se halló cocaína, dinero, joyas y documentación clave. Uno de ellos también fue imputado por tenencia de drogas con fines de comercialización.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en Santa Cruz. En Perito Moreno se detuvo a otras dos personas directamente vinculadas al caso y se incautaron dispositivos electrónicos y municiones. El operativo más relevante se llevó a cabo en una vivienda de zona de chacras, donde se descubrió una base de acopio de drogas, dinero y armas. Allí se secuestraron casi un kilo de marihuana, cocaína de alta pureza, balanzas, dinero en dólares y pesos, joyas valiosas y un revólver calibre 32. El principal morador fue detenido, mientras que un menor de nacionalidad chilena quedó bajo resguardo de la Dirección de Niñez local.

En el operativo realizado en Puerto San Julián se secuestraron dólares, pesos argentinos, teléfonos celulares, un posnet, anillos, relojes, dos televisores y una camioneta Ford Ranger, entre otros elementos de interés. En tanto, tres personas, oriundas de la provincia de Buenos Aires, fueron detenidas en carácter de Incomunicado, y se dió intervención al área de Niñez y Adolescencia Municipal tras constatar la presencia de una beba de 1 año en situación de riesgo, debido a la detención de su progenitora.

Las diligencias fueron supervisadas Las diligencias fueron supervisadas por el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez, y el jefe de Departamento Zona Norte, comisario mayor Méndez, y contaron con la participación del Grupo Operaciones Especiales (GOE), la División Comisaría local, Operaciones Rurales Perito Moreno y el Gabinete Criminalístico de Los Antiguos. Las pruebas recabadas confirman el vínculo entre los detenidos y el asalto, además de revelar posibles actividades de narcotráfico interprovincial.

Los principales implicados serán trasladados a Santa Cruz para declarar ante la Justicia. Desde el Ministerio de Seguridad destacamos la cooperación entre provincias y el trabajo investigativo que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso.

