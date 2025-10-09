Allanamiento en Truncado, encuentran moto robada en Las Heras

Regionales-, Un vecino de Las Heras había denunciado tiempo atrás el hurto de una moto Honda Repsol 190 cc.,de su propiedad. Las pesquisa investigativa los condujeron a la vecina ciudad de Pico Truncado.

ALLANAMIENTO EN PICO TRUNCADO

Esta tarde por orden de la justicia Personal de la DDI de la ciudad de Las Heras conjuntamente con Personal de la DDI de Pico Truncado, realizo un allanamiento en una vivienda localizada en la Calle Don Bosco y Prane.

Como resultado del operativo arrojo resultados Positivos para la causa , debido a que en la morada inspeccionada por autoridades policiales se encontró la moto denunciada como hurtada.

Cabe aclarar que al momento de cotejar número de chasis y motor coincidía con la denuncia realizada y que fue modificada en color y la faltante de algunos elementos.

Por disposición de la justicia un masculino de 24 años de edad , desempleado debió fijar domicilio y quedar supeditado a la causa que se investiga

