Desde el municipio le piden al gobierno provincial una ayuda, NO un préstamo

Las Heras-, El secretario de gobierno lasherense hizo referencia a los recientes hechos públicos y explicó que vienen hablando con Leonardo Álvarez, «nuestra idea no es endeudarse para pagar sueldos», sostuvo.

Desde el municipio de Las Heras le piden al gobierno provincial una ayuda, no un préstamo

En diálogo con FM Vanguardia, Mauricio Gómez, secretario de gobierno de la municipalidad de Las Heras relató el intento de suicidio que tuviera un empleado municipal a raíz de un conflicto laboral donde intervino ATE con 12 días de protesta.

Orellana, prestaba servicios en el cementerio de esa localidad, y según relató el funcionario, en varias ocasiones esta persona no se encontraba en su lugar de trabajo por lo que se decidió trasladarlo de sector. Ante su negativa tomó la determinación de encadenarse, sabemos que se encuentra bien de salud, por lo que nos indican del hospital donde se encuentra internado, dijo el funcionario.

Consultado sobre la política salarial de la comuna de Las Heras, Gómez reconoció que los empleados tienen uno de los sueldos más bajos de la provincia y recordó que Teodoro Camino, ex intendente, daba aumentos en negro y cuando asumió Carambia, los incrementos fueron en blanco o al básico, «estamos restituyendo la escala salarial», destacó

En este sentido, Gómez detalló que no reciben aportes extras de la provincia, en 4 años solamente nos dieron 6 millones y en este periodo de gestión, nada, si-reconoció- una propuesta para endeudarse, que no es una ayuda, sino es un préstamo y no lo vemos viable eso para pagar sueldos, indicó.

Al respecto el funcionario dijo que el viernes, habló con el jefe de gabinete, Leonardo Álvarez, sobre una ayuda para afrontar la pandemia que hasta el momento, viene siendo financiada con montos del municipio y recordó que la municipalidad colabora con la salud publica cuando es algo que le corresponde a la provincia, por lo que el ministro se comprometió a llevar el reclamo a la gobernadora, «sin la ayuda del sindicato de petroleros no hubiésemos podido trabajar, a la par que recoció la labor del diputado Elorrieta en el COE. (La Vanguardia Noticias)