Desde Santa Cruz, Daniel Uribe fue convocado por UNESCO

Provinciales-, El bailarín, profesor y director del Ballet Internacional Santa Cruz fue convocado por el organismo mundial para integrar el Consejo Internacional de la Danza y continuar trabajando sobre los principios de la diversidad cultural. “Es un gran orgullo formar parte de esta experiencia”, dijo a TiempoSur .

Para la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) “ubicar a la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida”. El refuerzo aportado por la cultura al desarrollo sostenible es un objetivo que se inició en el marco del Decenio Mundial Para el Desarrollo Cultural, desde entonces, se han llevado a cabo progresos gracias a un marco normativo de conjunto y a instrumentos de demostración: estadísticas culturales, inventarios y cartografía nacional y regional de los recursos culturales.

Esta tarea tiene como objetivo lograr convencer a los políticos responsables de las decisiones y a los actores sociales locales de que integren los principios de la diversidad cultural y los valores del pluralismo cultural en el conjunto de las políticas, mecanismos y practicas públicas, especialmente gracias a la colaboración del sector público y sector privado. Se trata de aferrar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya conciernan a la educación, las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo, y de sostener el desarrollo del sector cultural mediante industrias creativas. En este sentido, la semana pasada, ministros de cultura de 140 países compartieron sus experiencias en un encuentro virtual justamente convocado por la UNESCO, en el cual solicitaron estrechar la colaboración y la solidaridad internacional por sobre las diferencias políticas. Todos los estados miembros del organismo internacional coincidieron en que uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria es el de la cultura. Por Argentina participó el ministro Tristán Bauer.

Para nuestra provincia la buena noticia llegó el día jueves, donde se oficializó la convocatoria de Daniel Uribe, docente de la danza en Santa Cruz, de gran trayectoria nacional y director del Ballet Internacional Santa Cruz, sin lugar a dudas embajadores de la cultura argentina en el mundo. Uribe integrará el CID (Consejo Internacional de la Danza) dependiente de la UNESCO, creado en 1973.

Este Consejo es la organización oficial que cobija a todas las formas de danza en todos los países del mundo, es reconocido por la UNESCO, los organismos gubernamentales nacionales y locales, así como las instituciones internacionales, es el foro mundial de unión de las más importantes organizaciones, así como de personas dedicadas activamente a la danza.

Sus miembros son las más destacadas federaciones, asociaciones, escuelas, compañías y personas en más de 170 países.

En diálogo con TiempoSur, Uribe se refirió a esta nueva oportunidad que se abre para la provincia y como ha tomado la convocatoria de tan importante institución. “Para mi es un gran orgullo formar parte de esta experiencia”, expresó para luego dar detalles de su llegada a esta organización. “Ellos están evaluando constantemente las actividades que realizan los distintos países. Por medio de una amiga que es directora de una compañía de danzas en México, ella integra este espacio ya que tiene mucha fuerza en sus relaciones internacionales, de otro nivel, ya un poco lo veníamos hablando, hasta que hace un mes me pidieron información y me preguntaron si me interesaba ser parte”.

La confirmación llegó el pasado día jueves y según Uribe “un poco lo que terminó de convencer es el trabajo que realizamos en el Congreso Mundial de Cultura en Riad (Arabia Saudita), así que bueno, llegó la notificación que habían aceptado mi perfil y querían que sea parte de esta organización, una de las más importantes por el trabajo que vienen realizando desde hace un tiempo”.

En otro tramo de la nota, el director contó: “Voy a estar representando a la Argentina. Son 200 integrantes de 170 países y lo interesante es que no tiene nada que ver con competencias o festivales, sino que más bien como pensar una política cultural que trascienda fronteras, que realmente nos conecte como humanidad”, cerró. (Tiempo Sur)