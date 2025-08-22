Despistó en la ruta, volcó y tuvieron que rescatarlo y derivarlo al hospital

San Julián-, La Policía de Santa Cruz informó que en la mañana del 21 de agosto se registró un accidente en la Ruta Nacional N° 3, a 18 kilómetros al norte de Puerto San Julián. Un Renault Fluence blanco despistó y volcó, cuyo conductor, un hombre de 55 años de Puerto Santa Cruz, fue rescatado por bomberos y trasladado al hospital local.

En horas de la mañana del 21 de agosto de 2025, un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 3 encendió la alarma de los servicios de emergencia en Puerto San Julián. El hecho ocurrió a unos 18 kilómetros al norte de la localidad y fue reportado por la Comisaría 1°, que solicitó la intervención inmediata de bomberos.

Despistó en Ruta 3 en Santa Cruz, volcó y el auto quedó destrozado: fue rescatado y derivado al hospital

Operativo de rescate

Al llegar al lugar, personal del Departamento Zona 3 de Bomberos y División Cuartel 3 de Puerto San Julián constató que un Renault Fluence blanco había despistado y terminado volcado. Su conductor, un hombre de 55 años domiciliado en Puerto Santa Cruz, se encontraba consciente pero necesitaba asistencia médica.

Los bomberos procedieron a asegurar el vehículo desconectando la batería, colocaron un collarín cervical al conductor y realizaron su extracción en tabla rígida. Posteriormente fue evacuado por personal del Hospital local, donde recibió atención médica.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría 2° de Puerto San Julián, colaborando en el operativo de rescate y seguridad vial.

(El Diario Nuevo dia)

