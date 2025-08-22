El centro de estudiantes del Secu. N°44., se reunieron con autoridades

Las Heras-, El Intendente Antonio Carambia, informo en sus redes sociales que hoy, junto a Gabriel Guaitima, secretario de Obras, y el diputado por municipio Javier Jara, recibieron al centro de estudiantes del Colegio Secundario N°44.

Los alumnos compartieron cómo vienen trabajando, sus nuevas propuestas y de qué manera como municipio pueden acompañarlos.

Carambia manifestó que; “Es un orgullo ver a nuestros jóvenes organizarse, participar y ponerse el equipo al hombro”.

Desde la Intendencia y el Municipio anunciaron que van a seguir apoyando a los jóvenes en sus proyectos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today