Destino Monte León: se viene la 4ª carrera en el parque nacional

Santa Cruz-, La competencia se correrá el domingo 29 de marzo, con recorridos de 8,5 y 15 kilómetros por senderos, caminos y playa. Los cupos son limitados.

El Parque Nacional Monte León volverá a ser escenario de una experiencia deportiva única con la realización de la 4ª edición de Destino Monte León, una carrera de cross que se disputará el domingo 29 de marzo, desde las 9 de la mañana, en el área de servicios del parque. “Monte León tiene algo muy especial: la gente llega sin conocerlo y se va completamente impactada. Muchos corredores descubren el parque por primera vez a través de la carrera y quedan alucinados con los paisajes, las vistas al mar, la flora y la fauna. Correr acá no es solo una competencia, es una experiencia”, destacó Federico Perfare de Patagones Eventos Deportivos.

El evento, organizado con la colaboración de Parque Nacionales, Parque Nacional Monte León y la fundación Por el Mar, propone correr en un entorno natural excepcional, combinando senderos, caminos y tramos de playa, en contacto directo con el paisaje costero patagónico.

En esta edición, la competencia incorpora dos nuevas distancias competitivas, de 8,5 y 15 kilómetros, ambas con premiación por clasificación general y por categorías, tanto en damas como en caballeros. La largada y la llegada se realizarán desde el área de servicios del parque, lo que permite un desarrollo ordenado y seguro del evento.

Las condiciones del parque son óptimas para la actividad deportiva: cuenta con accesos cómodos, servicios disponibles y una tranquilidad única, que invita a disfrutar del entorno mientras se corre. Además, el cupo de participantes es limitado, en línea con los criterios de conservación del área protegida.

La inscripción tiene un valor promocional de 40.000 pesos, más los costos del servicio de ticketera, e incluye kit del corredor, dorsal con cronometraje, seguro, medalla finisher y asistencia durante la carrera. Las inscripciones se realizan exclusivamente de manera online a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/destinomonteleon.

Destino Monte León se consolida así como una propuesta que articula deporte, naturaleza y turismo, invitando a corredores de la región y de todo el país a vivir una jornada distinta, en uno de los paisajes más emblemáticos de Santa Cruz .

