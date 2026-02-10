UTN Santa Cruz: inscripciones abiertas 2026

Santa Cruz-, La Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSC UTN) informa a la comunidad las inscripciones a las carreras correspondientes al Calendario Académico 2026, ofreciendo una amplia propuesta de formación universitaria y tecnicaturas orientadas al desarrollo productivo y social de la provincia.
Las personas interesadas podrán inscribirse en las siguientes carreras:
- Ingeniería en Energía
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Electromecánica
- Tecnicatura Universitaria en Administración
- Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Licenciatura en Administración (Ciclo Complementario)
- Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ciclo Complementario)
Desde la institución destacan que estudiar en la UTN FRSC es apostar a una formación académica de calidad, con fuerte anclaje territorial y orientada a las demandas actuales y futuras de la provincia.
El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del sitio web oficial de la Facultad: https://www.frsc.utn.edu.ar/web/
Allí, las y los aspirantes deberán seleccionar la carrera de interés y completar el formulario correspondiente.
La UTN Facultad Regional Santa Cruz invita a toda la comunidad a sumarse a su propuesta académica y ser parte de una universidad pública que forma profesionales comprometidos con el desarrollo de Santa Cruz y del país.
