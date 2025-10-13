Detienen a quien habria apuñalado a un vecino del barrio Malvinas

Las Heras-, En una investigación rápida y exitosa por parte de los efectivos de la DDI local, esta tarde noche dio inicio por orden del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de la ciudad de Las Heras un allanamiento en el Bº Malvinas en la manzana 245 solar 34, con resultados positivo para la causa que se investiga.

En el allanamiento a la vivienda se procedió a secuestrar prenda con manchas hemáticas, que serán sometidas a análisis para cotejar la sangre si corresponde a la víctima, Plantas de Marihuana y otros elementos de dudosa procedencia que guardarían relación a otros ilícitos que están siendo investigados.

Se supo que se procedió a la detención de una persona de sexo masculino de apellido Cruz, mayor de edad y que fue alojado en la Division Comisaria Segunda de nuestra ciudad en calidad de detenido e incomunicado hasta que la justicia proceda a tomarle declaración indagatoria al nombrado.

🛑 El Hecho

En horas de la noche de ayer un masculino de 40 años, fue agredido con un arma punzo cortante, en el exterior de su vivienda del Bº Malvinas y que terminase internado en la UTI con pronóstico reservado el Hospital Distrital Local, donde por estas horas se debate entre la vida y la muerte.

HECHO DE SANGRE QUE TERMINO CON UN APUÑALADO

En horas de la noche a las 22:50 hs un vecino de 40 años, del barrio Malvinas 249 solar 22, estaba junto a su esposa y una menor de edad en la vivienda cuando de pronto sale el masculino hacia el exterior de la vivienda, y a los cinco minutos ingreso a la morada anoticiándole a su conviviente que había sido apuñalado en su abdomen.

rápidamente el femenino egreso de la vivienda en compañía del herido que fueron asistidos por un vecino del lugar que rápidamente lo traslado en su vehículo particular hacia el hospital para que sea asistido por facultativos medicos.

La Division Comisaria Segunda, actuo de oficio ya que el Hospital Distrital convoco a autoridades policiales por protocolo al haber ingresado una persona con una lesion producida por un arma punzo cortante.

En entrevista mantenida con la conviviente del herido esta dijo ignorar lo que había pasado ya que no escucho gritos ni conversación alguna en el exterior de su vivienda y al tomársele declaración testimonial al relato sindico sospecha sobre una persona de sexo masculino reconociéndolo por el nombre nada más ignorando demás datos.

EN TERAPIA INTENSIVA EN GRAVE ESTADO

En comunicación telefónica con autoridades policiales se supo que el masculino de 40 años, se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado debatiéndose entre la vida y la muerte por estas horas, ya que la herida le habría tocado órganos vitales.

