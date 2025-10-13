Mujer fue brutalmente agredida por su ex y su nueva pareja.

Las Heras-, El pasado viernes al rededor de las 11 hs una mujer se había dirigido al CIC Rebeca Borquez en busca de una caja de leche para sus hijos y es interceptada en el lugar por una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino a bordo de una moto, para bajarse ambos y empezarla a agredirla mediante golpe de puños, patadas y mientra la femenino entre sus manos sostenía un arma blanca, el masculino le profería amenazas (TE VOY A MATAR HDP, NE.. DE MIER.…).

La situación fue observada por un transeúnte que se desplazaba en un vehículo que detuvo su marcha y se bajó para auxiliar a la mujer que estaba siendo agredida, esta acción valió para que el masculino y femenino desistieran de su acción se subiesen a la moto y se marcharan raudamente del lugar.

La mujer agredida fue trasladada al nosocomio local y en entrevista mantenida con autoridades policiales conto lo que había sucedido y aportar datos sobre sus agresores, reconociendo al masculino como su expareja y a la femenino como actual pareja de este.

✳️ ALLANAMIENTO Y DETENCION DE LOS AGRESORES

En una rápida y efectiva investigación por parte de la DDI local conduzco las pesquisas al barrio EX QUINTA 41, donde en horas del mediodía con una orden de inspección domiciliaria emanada por el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de la ciudad de Las Heras en la causa por lesiones y amenazas Calificadas, en un domicilio de la calle Los Antiguos y Belgrano del Barrio ex quinta 41, con resultados positivos para la causa que se investiga donde se secuestró elementos de interés para la misma, como la motocicleta que se desplazaban al momento de agredir a la víctima y también se encontraron otros elementos de dudosa procedencia que guardarían relación a otros ilícitos como una motocicleta semidesarmada, dos cubiertas y una máquina de escribir modelo antiguo.

También se procedió a la detención de dos personas una de sexo masculino y otra de sexo femenino quienes están sospechados de ser los autores de la agresión que sufriera la mujer en las afuera del Rebeca Borquez.

ESTE MEDIO SE RESGUARDA DE APORTAR IDENTIDADES EN VIRTUD DE RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LA VICTIMA

Visited 1.466 times, 122 visit(s) today