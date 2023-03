Diputado Elorrieta manifestó que el partido SER va a armar un frente amplio

Nacionales-, Sin muchas definiciones de cara a los próximos comicios, el diputado por municipio de Las Heras, Hernán Elorrieta, se refirió a las elecciones 2023, los objetivos del partido SER, su líder y candidato a gobernador. Además, se explayó sobre el pedido de informes al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) en torno al mantenimiento de los edificios escolares y sobre la situación de la educación en la localidad.

La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, dialogó con el diputado por municipio de Las Heras, Hernán Elorrieta, sobre el pedido de informes dirigido al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) por el mantenimiento de los edificios escolares de dicha localidad. Respecto a la situación, señaló “por reclamo de vecinos de Las Heras que han trabajado en las escuelas post pandemia. Hay una de las pymes que hizo todos los acondicionamientos edilicios y les deben 15 millones de pesos”.

El Ministerio de Salud prohibió la venta de los nuevos cigarrillos electrónicos

Asimismo, el legislador afirmó: “No hay solución de este gran problema. Hay personas que quedaron en bancarrota por esta deuda, porque fue una movida muy grande. Hay retraso y gente que después de un año y medio no quieren trabajar más para la provincia”. Y sumó “pusieron el trabajo y las herramientas, hoy no estarían recuperando ni los materiales que pusieron para arreglar las escuelas”.

“El gran problema es la falta que tenemos de respuesta a los pedidos de informes”, comentó y agregó “estamos tratando de ver por el lado de Desarrollo Social, ya que desde Educación no tenemos respuestas”.

Siguiendo esta línea, Elorrieta comentó: “La educación está en un momento dificilísimo, tendrían que solucionar algo de todos los problemas que tiene la educación hoy en día”.

Luego, hizo un análisis del período legislativo 2022: “Esperábamos que se trabaje un poco más. Yo fui uno de los que sancionaron en San Julián, cuando el Frente tenía el quorum propio. Tienen todas las comisiones y no van a trabajar”.

“En esta última hubo como diez sin quorum, entonces si los diputados no se presentan ni para charlar los temas que tenemos, es complicado”, puntualizó.

En otro tramo de la entrevista, fue consultado por la suspensión de la sesión del pasado jueves: “Fue por el tema del corte de luz y realmente no sé por qué no se hizo. Habían muchos diputados tratando de irse a otras reuniones, es lo de siempre. Un trabajador cuando no cumple con su trabajo es sancionado. Los proyectos que se tienen que trabajar duermen cajoneados”.

Elecciones

Luego, se refirió a Claudio Vidal, líder del espacio SER, quien tiene claras intenciones de ser candidato a gobernador de la provincia. En este sentido, afirmó “está tratando de hacer un frente bien amplio, somos un partido nuevo que todavía hablamos entre nosotros. Queremos ser dinámicos y poner sobre la mesa las opciones y tomar una decisión para el futuro que vayamos armando”.

“SER tiene un candidato que no se discute, vamos tranquilos a paso firme a estas próximas elecciones. Todas las conversaciones que se llevan adelante son buenas y positivas, no queremos que haya gente que hable en boca de otros”, sostuvo.

“Es un partido nuevo, pero con gente de todos los sectores que está cansada de todas las políticas, SER se creó por culpa de las malas políticas. Vamos a armar un frente amplio, no dentro de ninguna estructura errada, ni Cambiemos ni el Frente. Una estructura que se trabaje en un futuro para Santa Cruz”, aseveró.

“Las Heras es una de las localidades donde el Estado provincial menos ha estado presente, y es una de las que más transformó en estos años, que está José María Carambia. Se ve la diferencia. Hoy otras localidades que quisieran ser como Las Heras, eso es bueno y le da prosperidad a este proyecto”, concluyó. (Tiempo Sur)