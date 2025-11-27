Diputados avanzan en la redacción de la nueva Ley Electoral Provincial

Santa Cruz-, El encuentro se realizó esta tarde. La continuidad de estos encuentros y la invitación a distintos actores sociales y fuerzas políticas busca garantizar una nueva ley transparente, ágil y representativa en base a la búsqueda de consensos.

Los legisladores de los distintos bloques parlamentarios que integran la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, se reunieron esta tarde en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Electoral Provincial Transitoria N°3929.

El encuentro clave se realizó en el recinto parlamentario con el objetivo de generar una instancia clave de debate y trabajo para la redacción de una nueva Ley Electoral Provincial.

De este modo, los diputados de los diferentes bloques parlamentarios continuarán propiciando nuevas reuniones e invitando a participar a distintos actores sociales de distintas fuerzas políticas para ampliar el debate y garantizar que la nueva Ley Electoral Provincial sea representativa, transparente, ágil, respete la pluralidad de voces y sea el resultado de la búsqueda de consensos.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz se destaca que la continuidad de estos encuentros que dejan abierto el ámbito de discusión, resalta el compromiso del Poder Legislativo en trabajar para avanzar en nuestro propio sistema electoral, el cual reemplazará la derogada Ley de Lemas.

