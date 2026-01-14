Diputados de Por Santa Cruz repudian el incremento salarial de los vocales del Tribunal Superior de Justicia

Santa Cruz-, El bloque de diputados de «Por Santa Cruz» manifiesta su más enérgico repudio al incremento salarial que se otorgaran con fecha 30 de diciembre de 2025, los Dres. Basanta, Mercau, Fernández y Ludueña, destinado a todos los magistrados/as y funcionarios/as judiciales, que llevaría sus salarios a un 46% y un 50% de aumento, superando incluso el sueldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estos aumentos superan ampliamente los índices inflacionarios previstos para el año en curso y contrastan con la profunda crisis económica y financiera que atraviesa nuestra provincia. Entendemos que se trata de una decisión que carece de prudencia y de sentido de la responsabilidad colectiva, se opone al interés público y evidencia claramente la falta de respeto al pueblo Santacruceño, alejándose de forma grosera del esfuerzo y el trabajo puestos por los ciudadanos de una provincia que durante las últimas tres décadas viene sufriendo los embates de la corrupción y la impunidad avaladas por un poder judicial afín políticamente.

Siendo coherentes con los principios republicanos que defendemos y propiciamos, convocamos a estos cuatro magistrados a volver su mirada a la sociedad y revocar por contrario imperio la decisión tomada respecto a su aumento salarial y así someterse a las instituciones, a nuestra carta magna, y principalmente a la ciudadanía toda y requerimos el pronunciamiento del gremio de los trabajadores judiciales al respecto.

