Monte León: el destino que crece año a año

Santa Cruz-, A poco más de dos horas de Río Gallegos, el Parque Nacional Monte León recibe a familias santacruceñas y turistas de todo el país que buscan naturaleza, fauna y descanso frente al mar patagónico.

En el extremo sur de la costa atlántica, donde la estepa se abraza con el mar, el Parque Nacional Monte León vive una temporada que sorprende por el movimiento, la diversidad de visitantes y el entusiasmo de quienes llegan por primera vez. Familias, grupos de amigos y viajeros de distintas localidades de Santa Cruz están redescubriendo un lugar que durante años muchos veían solo de paso, desde la Ruta Nacional 3.

La intendenta del parque, Mariela Gauna, cuenta que la temporada “viene muy buena” y el movimiento se nota especialmente entre visitantes de la propia provincia. “Estamos viendo muchísimo movimiento interno, de distintas localidades de Santa Cruz, gente que se anima y aprovecha para recorrer sectores y atractivos de la provincia, y por suerte entre esas elecciones también está Monte León”, señala.

Según cuenta, muchos de quienes hoy ingresan al parque son vecinos de Río Gallegos y “hay gente que pasaba por la Ruta 3, pero no contaba con el tiempo suficiente para recorrer el parque. Ahora se está dando la posibilidad de entrar, conocerlo y disfrutarlo”, explica.

Y es que, según cuenta Mariela, durante el año, Monte León está presente en charlas escolares y actividades educativas, y eso empezó a reflejarse en las visitas. “Nos encontramos con familias que escucharon mencionar al parque en la escuela o por distintos medios, les quedó la inquietud, y ahora se están dando la oportunidad de venir, de salir a descansar y despejarse un poco de la rutina”.

“Vemos a la gente muy contenta, sorprendida. Muchos no se imaginaban los atractivos que tiene el parque, estos paisajes tan imponentes que brinda la costa, las caminatas, el contacto con la naturaleza”, relata.

Costa, fauna, pesca y contacto con el mar

Entre las principales motivaciones de quienes llegan a Monte León aparece, en primer lugar, “el vínculo con el mar, venir a disfrutar de la playa, de la costa, de la pesca”. En ese sentido, recuerda que el parque cuenta con un reglamento que ordena la actividad sin costos para los visitantes. “La pesca está habilitada desde el 1° de enero hasta fines de abril. No tiene costo, solo hay que informarse sobre las prácticas permitidas y pedir el permiso al momento de registrarse”.

Ese orden permite que la actividad se desarrolle de manera responsable, cuidando el ambiente y garantizando la experiencia para quienes eligen el parque como destino. El avistaje de fauna es otro de los grandes atractivos. “Mucha gente viene interesada en la fauna, especialmente en las aves. Llegan con binoculares, cámaras, preparados para recorrer el sendero de la Pingüinera, la lobería y los distintos puntos de observación”, detalla. “No es solo el contacto con la naturaleza, también buscan relax. Y ese descanso lo encuentran en el mar, en la costa, en el silencio y en el paisaje”.

Un parque que marca identidad

Monte León tiene una característica que lo distingue dentro del sistema de áreas protegidas: fue el primer parque nacional costero-marino del país. “Eso nos identifica”, dice Mariela. “Fue uno de los primeros parques en proteger la costa del mar argentino y tiene un encanto muy particular”.

Ese encanto aparece, sobre todo, en el contraste. “Uno viene recorriendo la estepa, con toda esa belleza, y de repente llega a la costa. Ese abrazo que se da entre la estepa y el mar es bellísimo, muy impactante. Es algo que queda grabado”, describe.

Los colores y las luces también juegan su papel. “Dependiendo del horario, los paisajes cambian muchísimo. A la mañana o al atardecer aparecen otros matices que son únicos. Los acantilados, el horizonte… mucha gente no se imagina que tan cerca de la Ruta 3 se puede encontrar con semejante belleza”.

De cara a lo que resta del verano, la expectativa es seguir recibiendo visitantes de Santa Cruz y del resto del país. Para el equipo del parque, el desafío es sostener los servicios en condiciones. “Trabajamos para que la proveeduría, el camping y la confitería estén operativos, para que la gente se sienta cómoda y pueda disfrutar”, explica Gauna.

Pero el objetivo va más allá de la infraestructura. “Queremos que recorran los senderos, que los encuentren lindos y atractivos, y que a través de la cartelería interpretativa también se lleven el mensaje de cuál es el rol del área protegida. Entender qué cuidamos y por qué lo hacemos”.

