Diputados tratan el proyecto para restituir al Dr. Sosa como Procurador General

El proyecto de Ley para la modificación de ciertos artículos de la Ley N° 1600 «Orgánica del Poder Judicial» y la reincorporación del Dr. Eduardo Emilio Sosa como Procurador General de la provincia de Santa Cruz, impulsado por el gobernador Claudio Vidal, será tratado mañana por los legisladores en el recinto parlamentario donde sería inminente su aprobación.

Vale recordar que la iniciativa ya había sido debidamente analizada en comisiones, donde obtuvo despacho favorable. Durante la última sesión, el despacho de comisión pasó a cumplimentar el Artículo 64 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, quedando sujeto a observaciones por el lapso de 7 días hábiles, por lo que ya está incluido en el orden del día y se encuentra en condiciones de ser sometido a votación.

Vale destacar que este proyecto que restablece la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia es de vital importancia institucional, ya que tiende a saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz y honrar el espíritu de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaron la restitución de Sosa, quien fuera removido ilegalmente de su cargo hace 30 años durante el gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

De este modo, el Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Claudio Vidal impulsa una revalorización del respeto a las instituciones, la división de poderes y la democracia, cumpliendo con la palabra empeñada en campaña, garantizando la imparcialidad, la transparencia y el respeto a las leyes, por lo que mañana podría ser un día histórico para Santa Cruz.

